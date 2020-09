V akom prípade by ste nemali podpisovať žiadnu zmluvu spojenú s prevodom nehnuteľností?

Či už využívate služby realitnej kancelárie, alebo ste sa dohodli priamo s vlastníkom nehnuteľnosti.

Pri kúpe nehnuteľnosti môže nastať viacero situácií. Môžete kupovať nehnuteľnosť od fyzickej osoby bez využitia služieb realitnej kancelárie, kúpiť od fyzickej osoby pod dohľadom realitnej kancelárie alebo kúpiť nehnuteľnosť od developera (najčastejšia forma s. r. o.).

V každom prípade si vždy vopred vyžiadajte list vlastníctva. Stáva sa to častejšie v situácii, keď sa dohodnú kupujúci a predávajúci bez dohľadu realitnej kancelárie. Veľakrát sa dáva na prvý dojem, zabudne sa na to a obchádzajú sa veľmi dôležité kroky.

List vlastníctva si vyžiadajte vždy po obhliadke nehnuteľnosti, nad ktorou vážne uvažujete.

Prečo je to dôležité?

Môže nastať situácia, že vám budú poskytnuté informácie, ktoré nie sú pravdivé. Na liste vlastníctva si ich viete overiť.

Skúsenosť z praxe 1:

Jednáte s osobou, ktorá nie je na nehnuteľnosti zapísaná ako vlastník. Dohodnete si podmienky, pripravíte všetky podklady a zrazu príde skutočný vlastník, ktorý nesúhlasí. Čo v tejto situácii? Už ste strávili týždeň, dva prípravou dokumentov pre banku. Takéto prípady často nastávajú, keď jednáte napr. len s jedným z vlastníkov, ako s jedným z manželov alebo súrodencov.

Odporúčanie našej realitnej kanceláre:

Či už sa jedná o predaj nehnuteľnosti s dohľadom realitnej kancelárie alebo bez nej, pred podpisom a prípravou akýchkoľvek dokumentov si vyžiadajte list vlastníctva a trvajte na prítomnosti všetkých majiteľov.

Skúsenosť z praxe 2:

Na viacero urgencií sa vám podarí vyžiadať list vlastníctva, kde sa zrazu dočítate, že na predmetnú nehnuteľnosť sa viaže exekúcia, o ktorej nikto nevravel. Zrazu ste v situácii, kedy opadla dôvera medzi stranami. Druhá strana takúto situáciu veľakrát zľahčuje, čo kupujúci niekedy pod tlakom akceptuje a vystavuje sa tak riziku.

Odporúčanie našej realitnej kancelárie:

Prezrite si dôkladne list vlastníctva. V prípade, ak je na byt naviazaná exekúcia, nemusí to byť hneď závažný problém. Majiteľ nehnuteľnosti mohol zabudnúť na menšiu platbu pre telefónneho operátora, a ten to vyriešil takýmto spôsobom. Vyžiadajte si vždy kontakt priamo na exekútora, ktorý vám povie o výške pohľadávky. Trvajte pred podpisom akejkoľvek zmluvy na vysporiadaní takýchto záväzkov a čistom liste vlastníctva.

Skúsenosť z praxe 3:

Vecné bremená a ťarchy. Môže sa jednať o vecné bremeno v prospech banky, právo dožitia, právo prechodu atď. Všetky tieto záležitosti je potrebné poznať pred podpisom zmlúv, nakoľko to ovplyvní celý proces kúpy nehnuteľnosti.

Dôležité je to v prípade, ak financujete nehnuteľnosť hotovosťou, v prípade hypotekárneho úveru nehnuteľnosť dôkladne preverí banka a tá sa do žiadneho rizika nepustí. V prípade, ak ale financujete nehnuteľnosť z vlastných zdrojov, je celá zodpovednosť za kontrolu na vás.

Odporúčanie našej realitnej kancelárie:

Skontrolujte si pred podpisom zmlúv časť listu vlastníctva C a do návrhu zmlúv zahrňte vysporiadanie všetkých záležitostí pred úhradou akejkoľvek čiastky. Nič nenechávajte na “veď to potom vyriešime“.

Záver:

Bez listu vlastníctva by ste nemali v procese kúpy nehnuteľnosti nikdy pokračovať. List vlastníctva si viete vyžiadať na katastrálnom úrade alebo jednoduchšie nájsť na https:// www.katasterportal.sk/kapor/.