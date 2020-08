PREPADNÚ SA CENY NEHNUTEĽNOSTÍ V KOŠICIACH VPLYVOM COVID-19?

Zmenia sa ceny nehnuteľností v Košiciach vplyvom Covid-19? Najčastejšia otázka, ktorú dostávame od klientov v poslednom období. Samozrejme, plne relevantná otázka, ktorú si kladie každý človek, ktorý premýšľa nad kúpou.

Kúpiť, nekúpiť, alebo počkať? Ak sledujete médiá, logicky môžete očakávať hotový “armagedon“, prečo je ale realita iná?

ČO OVPLYVŇUJE CENU NEHNUTEĽNOSTÍ?

Ceny nehnuteľností v Košiciach ovplyvňuje to, aká veľká je ponuka nehnuteľností na trhu.

Realita na trhu nehnuteľností v Košiciach je taká, že ak nechcete robiť kompromis pri kúpe nehnuteľnosti, úplne bežne sa stane, že kúpu nehnuteľnosti realizujete niekoľko mesiacov až rokov. Faktom je, že v Košiciach je veľmi obmedzená ponuka nehnuteľností. Málo dobrých bytov tlačí cenu nahor až do chvíle, kým je stále dosť ľudí, ktorí sú túto cenu ochotní zaplatiť.

Na trhu je veľmi slabá ponuka kvalitných nehnuteľností, ak vezmeme do úvahy plánované realitné projekty v Košiciach, stále sa nedostávame na požadovaný dopyt, ktorý by sa uspokojil touto výstavbou.

SPRÍSŇOVANIE PODMIENOK PRI POSKYTOVANÍ ÚVERU

NBS (Národná banka Slovenska) pripravovala v minulosti viacero opatrení, ktorými chcela stlmiť enormné zadlžovanie obyvateľstva (nepodarilo sa). Znižovanie LTV v bankách zo 100 % sa dostalo na 80 %. Záujemca o kúpu musí použiť viac vlastných zdrojov, nájsť spôsob dofinancovania alebo doložiť ďalšiu nehnuteľnosť. Ani tieto kroky NBS však nepriniesli výrazný vplyv na ceny nehnuteľností.

Prísnejšie podmienky na trhu hypoték už máme určité obdobie a ukázalo sa, že nemajú radikálny vplyv na vývoj cien. Ponuka je taká slabá, že sa stále nájde niekto, kto nehnuteľnosť kúpi.

ÚROKOVÉ SADZBY V BANKÁCH

“Rally” – aj takto by sa dalo opísať správanie bánk pri nastavovaní úrokových sadzieb. Čo bolo pred niekoľkými rokmi nepredstaviteľné, to je dnes bežnou súčasťou. Úrokové sadzby pod 1 % by pred 2 – 3 rokmi očakával len málokto. V tomto trende budú banky pravdepodobne pokračovať aj v najbližšom období. Vidíme to v iných krajinách, kde sa snažia naštartovať ekonomiku zjemňovaním podmienok tak, aby rástla spotreba.

Z verejne dostupných informácií, ani z vyjadrení bánk nič nenasvedčuje tomu, že sa éra lacných úverov končí. Banky sa predbiehajú, ktorá ponúkne nižšiu úrokovú sadzbu na kúpu nehnuteľnosti.

ODLOŽENIE SPLÁTOK V BANKÁCH AŽ NA 9 MESIACOV

Odloženie splátok ponúklo veľkému množstvu rodín možnosť stabilizovať sa a pripraviť na prípadné problémy s financovaním. Tento krok banky vnímame ako pozitívny, nakoľko množstvo domácností nebolo pripravených na niečo také, ako je zastavenie celej ekonomiky.

MIERA NEZAMESTNANOSTI (ZAMESTNANOSTI) A DOPYT

Napriek prvotným signálom sa miera nezamestnanosti nezvýšila natoľko, aby to ovplyvnilo ceny nehnuteľností. Realitné kancelárie hlásia rovnaký dopyt ako v období pred príchodom Covid-19. Uvidíme ale, čo nám prinesie najbližšie obdobie.

ZÁVER:

Ak si zhrnieme predchádzajúce vplyvy na cenu nehnuteľností, dostávame sa k záveru, že žiaden “armagedon” nenastane ani v najbližšom období. Ak premýšľate nad kúpou nehnuteľnosti na bývanie – správny čas je vždy, nakoľko vás priebežné výkyvy trhu nebudú zaujímať.

Ak plánujete kúpu za účelom investície, nezabudnite si poriadne prepočítať návratnosť. Vhodná investícia sa môže ukázať v každom období, dôležité sú čísla.